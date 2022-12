Este es el once de estrellas del fútbol que no estarán en el Mundial Rusia-2018

El legendario Gigi Buffon, el 'Holandés volador' Arjen Robben, las dos estrellas de la Generación Dorada chilena Arturo Vidal y Alexis Sánchez o el galés Gareth Bale, ganador de la última Liga de Campeones, forman parte de las estrellas futbolísticas que no participarán en el Mundial-2018 en Rusia el próximo verano (boreal).

Un once tipo con los grandes ausentes:

Portero: Buffon (Italia)

Un monumento. Referencia mundial en su puesto desde hace dos décadas, Buffon encarna la imagen de Italia, con 175 internacionalidades. Soñaba con colgar los guantes a sus 39 años con un sexto mundial, que hubiese sido un récord en la historia del fútbol, pero la derrota contra Suecia en el repechaje europeo se lo impedirá y, además, le obliga a decir adiós antes de lo pensado. "Lo siento, lo siento. No por mí, sino por todo el fútbol, porque hemos fracasado", declaró con lágrimas a la televición italiana. "Es el único lamento que tengo. Retirarme no, porque el tiempo pasa", añadió el portero de la Juventus, tan elegante siempre en la victoria como en la derrota.

Defensas: Aurier (Costa de Marfil), Bonucci y Chiellini (Italia), Ghoulam (Argelia)

Serge Aurier y Faouzi Ghoulam simbolizan el fracaso de dos selecciones favoritas en la zona de clasificación africana. El primero falló estrepitósamente en el decisivo partido de Costa de Marfil contra Marruecos el pasado sábado. El segundo no ha sido el peor de su selección pero se quedará sin participar en un Mundial que contará con mucha representación norteafricana (Túnez, Marruecos y Egipto).

Durante mucho tiempo, la defensa central formada por Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli y Leonardo Bonucci fue el símbolo de la fortaleza del fútbol italiano, basado en el rigor táctico en todo momento. Los tres, junto a Buffon, jugaron dos finales de la Liga de Campeones en los últimos tres años con la Juventus. El paso de Bonucci al Milan este pasado verano boreal fue el anticipo del final de una era, confirmada tras la eliminación italiana contra Suecia. Barzagli ya confirmó su adiós a la Azzurra, junto a Buffon y Daniele de Rossi, y Chiellini podría seguir sus pasos.

Centrocampistas: Bale (Gales), Vidal (Chile), Pjanic (Bosnia), Robben (Holanda)

Un finalista del Mundial-2010 (Robben), un vigente campeón de la Champions (Bale), un campeón de Italia (Pjanic), el capitán del Nápoles (Hamsik) o uno de los mejores volantes del mundo (Vidal)... El centro del campo de este equipo haría las delicias de cualquier seleccionador.

Robben, ausente ya en la Eurocopa-2016, no podrá intentar subir a un podio mundialista por tercera vez consecutiva (tras el tercer puesto de 2014). Tras fracasar en la clasificación europea, se retiró de la escena internacional.

Bale (de 28 años) no participó por lesión en el partido decisivo que Gales perdió en casa ante Irlanda (1-0), mientras que Hamsik y Eslovaquia quedaron fuera del repechaje al ser el peor segundo de los nueve grupos europeos y la Bosnia de Pjanic terminó lejos de Bélgica y por detrás de Grecia. Finalmente, Vidal (30 años) acabó con el "alma destrozada" tras perder Chile contra Brasil (3-0), confirmándose la eliminación de la vigente campeona de la Copa América, lo que podría precipitar su adiós de la escena internacional.

Delanteros: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), Alexis Sánchez (Chile)

Aubameyang no podrá degustar el "zumo de naranja" ruso. Con opciones aún para lograr el único boleto mundialista del grupo C africano, el jugador del Borussia Dortmund justificó en Twitter la derrota por 3-0 ante Marruecos (sinónimo de eliminación) por un "mal de vientre" que habría afectado a varios jugadores gaboneses. Una supuesta intoxicación alimenticia en el hotel marroquí donde se hospedó su selección, acusaciones que no gustaron a los jugadores marroquíes.

Definitivamente no es el mejor año de Alexis Sánchez. El tocopillano vio abortado el pasado verano (boreal) su deseado pase al Mánchester City y ahora se queda sin Mundial, un fracaso que podría suponer el final de la Generación Dorada de Chile.