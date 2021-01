Ronald Koeman se mostró insatisfecho: “Con los jugadores que tenemos deberíamos ser más efectivos”

El entrenador del Barcelona , Ronald Koeman , lamentó que su equipo no puede disfrutar este miércoles del ambiente de San Mamés, donde le esperará el nuevo Athletic de Marcelino García Toral, en partido aplazado de la segunda jornada de La Liga de España .

"Para cualquier jugador, siempre se necesita público. Me acuerdo de San Mamés, con un equipo que daba la cara y apretaba. Era fantástico jugar ahí. Sin público, tenemos que tener la motivación por nosotros mismos, sin pensar en la grada. Es complicado para nosotros, pero también para ellos", declaró en la previa del choque.

El preparador holandés habló sobre el relevo en el banquillo del conjunto vizcaíno, pero cree que todavía es pronto para ver un cambio en la manera de jugar, "porque el nuevo entrenador solo ha trabajado dos días".

"El Athletic es un equipo que siempre da la cara en casa y apuesta por el juego físico. Sé que hasta ahora jugaban un 4-2-3-1 (con Garitano) y que Marcelino casi siempre lo hace con un 4-4-2. Tenemos que estar preparados para los dos sistemas", apuntó.

Del próximo rival en LaLiga, a Koeman le gusta Iker Muniain "porque es un buen pelotero", aunque confía que sus hombres se lleven la victoria de 'La Catedral' y no cedan más terreno con los equipos que encabezan la clasificación.

"El equipo intenta jugar igual en casa que fuera, aunque quizá fuera hemos cometido más errores individuales que nos han costado cuatro o cinco goles. Además, con los jugadores que tenemos en el Barça deberíamos ser más efectivos", reconoció.

Preguntado por Antoine Griezmann , que ha perdido la titularidad en los últimos partidos, Koeman quiso quitarle hierro: "Hablo mucho con él. Me gusta porque es un chico muy abierto y sabe lo que tiene que mejorar. Si jugamos con tres centrocampistas tenemos que buscar la mejor fórmula con tres delanteros. Messi, ya lo vemos. Ousmane está mejorando... tengo que elegir entre muchos y no se puede jugar siempre con los mismos".

El técnico del Barça, que confirmó que el centrocampista Carles Aleñá no se ha entrenado este martes porque "tiene permiso del club para buscar una salida", prefiere no contemplar incorporaciones en el mercado de invierno. Y se sintió molesto cuando se le preguntó por la falta de gol desde que el club dejó escapar a Luis Suárez.

"No me gusta contestar preguntas sobre Luis Suárez porque ya no es jugador nuestro. Le respeto, pero nosotros tenemos a nuestros delanteros y debemos mejorar con la gente que tenemos", opinó.

Además, destacó que la recuperación de la lesión de menisco de Ansu Fati va "por el buen camino", y adelantó que Sergi Roberto "estará disponible a final de mes".

Tras los dos positivos por coronavirus detectados en el cuerpo técnico del primer equipo este lunes, la plantilla tuvo que someterse este martes a nuevas pruebas PCR, lo que obligó a aplazar el entrenamiento y la rueda de prensa de Koeman a la tarde.

"Hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Hemos seguido el protocolo suspendiendo el entrenamiento de esta mañana y repitiendo los test PCR. Solo podíamos esperar que no hubiera más positivos. Menos mal que todo el mundo ha salido negativo y hemos podido preparar el partido de mañana", sentenció aliviado el preparador holandés.