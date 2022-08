Linda Caicedo: "La vida de una futbolista cambia muchísimo, es dedicación y responsabilidad"

Linda Caicedo es la gran figura de la Selección Colombia Femenina Sub-20, que este miércoles hará su gran debut en el Mundial de la categoría que se disputará en Costa Rica. Dicho estreno de las dirigidas por Carlos Paniagua frente a Alemania se podrá ver en vivo en la señal principal de Caracol Televisión, en la señal HD2 e igualmente en www.golcaracol.com.

La artillera del Deportivo Cali, de 17 años, llega motivada al Mundial en tierras 'ticas' luego de haber disputado la Copa América femenina con el combinado de mayores y de haber sido elegida como la mejor futbolista del certamen, que se llevó a cabo en nuestro país.

Previo al viaje a Costa Rica, Caicedo compartió con jugadores, profesores y demás del equipo de formación InterVilla, de Villa Gorgona. En medio de una amena charla, la joven deportista habló de cuáles han sido los mayores sacrificios que ha hecho para poder llegar a la élite del fútbol femenino.

"Yo creo que salir de casa tan joven, vivir completamente sola en una casa hogar con compañeras totalmente diferentes que no conocía. Ese ha sido como la parte más difícil, de salir de ese círculo de mi familia, de mi madre, ese es como el sacrificio", dijo de entrada Linda Caicedo.

Y sobre lo mismo continuó de cómo es la vida de futbolista, de lo que ha tenido que dejar de lado.

"Sí, total. La vida de una futbolista cambia muchísimo, uno el fin de semana quiere salir con los amigos y no puede porque al día siguiente tienes un partido muy temprano, pero no lo veo como un sacrificio porque es algo que a uno le gusta y que lo llena. Es con dedicación y responsabilidad y saber que al otro día tengo que madrugar y hacer lo que tanto me gusta", concluyó.

¿A qué hora es el debut de Colombia femenina Sub-20 frente a Alemania Sub-20?

El compromiso de la primera jornada del grupo B dará inicio a las 12 del día, hora de nuestro país en el estadio Alejandro Morera Soto, de la ciudad de Alajuela.